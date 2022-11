Cataclisma Juventus | si dimette tutto il Cda | Agnelli in testa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov – Un veroin casa, quello avvenuto ieri sera. In sol colpo,il Consiglio di amministrazione si. Le difficoltà del club bianconero dopo le inchieste sul falso in bilancio della società hanno portato a un epilogo clamoroso. Ildellae le dimissioni diTutti insieme, tutt’altro che appassionatamente. Come riporta l’Ansa, l’intera dirigenza bianconera tira all’improvviso i remi in barca. Con l’unica eccezione di Maurizio Arrivabene, al quale il Cda ha chiesto di rimanere in qualità di amministratore delegato. Le conzioni Consob sulle plusvalenze, l’indagine Prisma sul falso in bilancio, accuse che a Torino si portano dietro da un po’, potrebbero essere state decisive nel ...