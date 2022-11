Casamicciola | aiuti alle aree colpite dalla frana | giovedì il Cdm 

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn dl Ischia, con, a quanto si apprende dovrebbe essere esaminatodal Consiglio dei ministri. Fra le misure allo studio da inserire nel dl, per le zone su cui è già stato dichiarato lo stato di emergenza, i comuni die Lacco Ameno, ci sarebbero anche la sospensione dei tributi fino a fine anno, con l’impegno a rinnovarla nel 2023, la proroga degli adempimenti per i professionisti che non possono lavorare a causa dei danni prodotti dagli eccezionali eventi meteorologici che sabato hanno colpito l’isola, e la proroga di un altro anno dello smantellamento dei tribunali distaccati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

