Calo delle temperature | i consigli di GESESA per proteggere i contatori dal gelo

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di. In previsione delamo diubicati al di fuori dei fabbricati con materiale isolante, soprattutto se lesi abbassano al di sotto dello zero. È opportuno, inoltre, lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell’acqua all’internotubature che, senza flusso, potrebbe congelare e danneggiare l’impianto stesso. Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani), è invece preferibile provvedere alla chiusura della valvola di intercettazione del ...

Assinews

...positivo in quanto il dato è superiore allo scenario" ipotizzato e " aumenta la visibilità "... In deciso ribasso lo spread , che si posiziona a +178 punti base, con un fortedi 14 punti base,...Contribuisce anche l'ampiodei prezziattivita' estrattive. Sul mercato interno, in un quadro di rallentamenti diffusi a molti settori manifatturieri, i prezzi continuano ad accelerare per ... Il volume delle fusioni e acquisizioni in Europa è in lieve calo (Teleborsa) - Le attività marittime globali dovrebbe perdere slancio il prossimo anno a causa delle turbolenze economiche, del conflitto in Ucraina e dell'impatto della pandemia che indeboliscono le..In particolare, Eni taglia un centesimo sulla verde e due sul diesel, mentre Tamoil riduce di tre centesimi entrambi i carburanti. I prezzi praticati alla pompa continuano di conseguenza a calare. Nel ...