Amadeus vuole Natalia Estrada a Sanremo 2023 ma lei non vuole andarci

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022). Lei, però, none lo racconta sulle pagine di Chi. Molto amata negli anni ’90,si è ritirata ufficialmente nel 2007. Da quel momento non l’abbiamo più vista sul piccolo schermo della TV e non è sua intenzione tornarci. Perl’occasione del Festivalera troppo ghiotta. Ci ha provato. Sarebbe stato un colpaccio per il direttore artistico riportare la showgirl in TV dopo tanti anni di assenza. Le ha proposto anche un’entrata in scena da film, in sella ad un cavallo, che sarebbe stato portato direttamente sul palco del Teatro Ariston di. Ma ...