Agresti | “La Juventus rischia la retrocessione | ci sono varie accuse…”

(Di martedì 29 novembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista della “Gazzetta dello Sport”, Stefano. Queste le sue parole: “Il Mondiale dovrebbe appassionare,aumentati i pareggi perché è aumentata la competitività delle squadre come il Marocco, l’Arabia Saudita e l’Iran. Oggi quest’ultima si gioca la qualificazione agli ottavi con gli Stati Uniti. C’è un gruppo di paesi molto più attenti dal punto di vista tattico e mettono in difficoltà anche le grandi, di fatto oggisolo le tre le big a punteggio pieno. C’è una possibilità che venga riaperta l’inchiesta Juve, che fa riferimento alle plusvalenze, adesso cidue filoni: uno penale e uno che riguarda gli accordi che i dirigenti bianconeri avevano fatto durante il Covid.intervenuti fatti ...

Come scrive 'Romeo' di 'Goalitalia' sul suo profilo Twitter, Allegri dovrà presto ... Agresti: 'La Juventus rischia seriamente la retrocessione' Il terremoto in casa Juventus fa tremare tifosi e nuova dirigenza. Serie B La rivelazioni in diretta non è positiva per i bianconeri.