Vaticano | Becciu | “Incontro cordiale col Papa”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sono grato al Santo Padre per essermi potuto chiarire con Lui in undue giorni fa”. Lo fa sapere il cardinale Angelo, imputato nel processo inper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, attraverso i suoi difensori, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo. Nel dettaglio, il cardinale, nella nota, osserva : “Sono grato al Santo Padre per essermi potuto chiarire con Lui in undue giorni fa. Ilmi ha rincuorato. Io gli ho rinnovato con forza i sensi della mia immutabile e totale devozione e gli sono altrettanto grato perché mi ha confermato l’invito a continuare a partecipare alle celebrazioni cardinalizie”. Un, quello tra il ...

'Sono grato al Santo Padre per essermi potuto chiarire con Lui in un incontro cordiale due giorni fa'. Lo fa sapere il cardinale Angelo, imputato nel processo inper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, attraverso i suoi difensori, Fabio Viglione e Maria Concetta ...Lo fa sapere il cardinale Angelo, imputato nel processo inper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, attraverso i suoi difensori, ...Udienza sabato scorso per il cardinale, indagato per associazione a delinquere, e il Santo Padre. Nel corso della 37esima udienza del processo sulla compravendita dell’immobile di Londra era emersa un ...Il cardinale Angelo Becciu è stato "ricevuto in udienza dal Santo Padre nel pomeriggio di sabato scorso". Lo riferisce lo stesso cardinale, sottolineando che "è stato, come sempre, un incontro cordial ...