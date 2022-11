(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Duecentomila euro per la pulizia degli alberi. Un milione per un intervento in un vallone a. Un altro mezzo milione per un intervento di messa in. Fondi stanziati ma mai utilizzati, o utilizzati male. E ancora, l'assenza di interventi di manutenzione dopo l'alluvione del 2009 oltre all'assenza del piano per il dissesto idrogeologico. L'inchiesta della Procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo contro ignoti, potrebbe presto prendere una direzione ben precisa. Non solo l'abusivismo, ma anche tutto ciò che poteva essere fatto e che invece non è stato fatto e che ha portato a otto morti accertati e altri quattro corpi da recuperare. Già da ieri, tra fango e macerie, c'erano i carabinieri della forestale che con il supporto di droni hanno provato a repertare quante più prove possibili. Adesso, si ...

AGI - Agenzia Italia

Ex sindaco Casamicciola: "Avevo dato allarme, mai avuto risposte" " "L'ultima mia segnalazione alle autorità competentigravi rischi per la popolazione di Casamicciola dovuti al dissesto ...... disponibile da oggiprincipali canali distributivi on line, compreso Amazon Prime, e sul sito ... Per questo Balzan analizza esu tutti gli aspetti della sostenibilita' dimostrando un nesso ... Si indaga sui soldi non spesi per mettere in sicurezza Casamicciola I Carabinieri indagano per dare un volto al bandito che ... ha rubato il pc che custodiva i dati sensibili dei pazienti e i software: «Il pc - si legge sul proprio profilo Facebook - non ha un gran ...