Ruba i soldi che un anziano stava versando in banca e scappa | preso dai carabinieri

(Di lunedì 28 novembre 2022) Bergamo. Rapina alla filiale Unicredit della centralissima Piazza Vittorio Veneto a Bergamo. Un 25enne di origine senegalese, pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, si è approppriato delle banconote cheun uomo di 88 anni. L’, nel tentativo di bloccarlo, è stato strattonato e fatto cadere rovinosamente a terra, senza fortunatamente riportare lesioni. A quel punto alcuni presenti hanno tentato di ostacolare la fuga del 25enne, bloccato poco dopo daidi Bergamo, intervenuti prontamente sul posto. L’episodio risale alla tarda mattinata del 22 novembre, ma è stato reso noto soltanto lunedì dai militari del comando provinciale. Il malvivente è stato portato in carcere a Bergamo con l’accusa di rapina pluriaggravata.

