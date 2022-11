Roma | pareggio per 3-3 contro lo Yokohama Marinos | in gol Zaniolo | Ibanez e Shomurodov

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unper 3-3 acciuffato all’ultimolochiude la tournée dellain Giappone. Al National Stadium di Tokyo i giallorossi trovano un pari in rimonta con i gol di. Senza Pellegrini, Spinazzola, Mancini e Belotti, Mourinho conferma Tahirovic e Missori dal 1?. A passare in vantaggio è la formazione giapponese che sfrutta una distrazione della difesa: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Eduardo in area di testa buca Svilar che fa passare la palla sotto le gambe. Al 15? altra chance: Missori rinvia centralmente, Leo Ceara calcia da fuori area e impegna il portiere belga. Lafatica a ripartire e a creare occasioni da gol. Nel finale della prima frazione di gioco ...

Ultima amichevole in Giappone per i giallorossi. Avversari i campioni nipponici La Roma di José Mourinho affronta l'ultimo match del suo tour nipponico, prima di fare nuovamente ritorno in Italia.