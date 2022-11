Qatar 2022 | il fattore Aboubakar sorprende la Serbia | col Camerun finisce 3-3

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) Spettacolare pareggio tra, ad aprire il programma di lunedì 28 novembre, in cui si giocheranno le ultime partite dei gironi G e H per quanto riguarda la seconda giornata dei Mondiali di. Un 3-3 che in chiave classifica non serve a nessuna delle due formazioni, che nell’ultima giornata dovranno per forza vincere rispettivamente contro Brasile e Svizzera per sperare nel passaggio del turno. GLI HIGHLIGHTS PAGELLE E TABELLINO RISULTATI E CLASSIFICHE CLASSIFICA MARCATORI LA PARTITA – Aleksandar Mitrovic subito pericoloso in due occasioni, prima con un’iniziativa personale su cui viene fermato solo dal palo, dopo aver scartato fatto sedere Nkouou, poi con un vero e proprio rigore in movimento con palla mandata clamorosamente sul fondo dopo una serie di rimpalli in area ...