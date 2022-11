Qatar 2022 | Bartoletti | ' Adani? Voce tecnica non deve mai sentirsi più importante del telecronista

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - La discussa telecronaca di Lele? "Io penso che unain linea di massima non dovrebbe maipiùdel. Il discorso è di complementarietà, ma in questo discorso di complementarietà c'è una primae una seconda. Chiaro checontinuare ad essere, maricordarsi il contesto in cui opera". Parola di Marinoche all'Adnkronos sintetizza così le polemiche scatenatesi in merito alle telecronache di Lele, secondadella Rai ai Mondiali di Calcioe protagonista di un dibattito ...

In questi giorni siamo in pieno clima Mondialiin. Come li state vivendo 'Io quello che c'era da soffrire per l'eliminazione dell'Italia l'ho già sofferto tutto. Secondo Mondiale che ...Marcos Cafu chiede al Brasile l'ultima gioia delcalcistico, dopo lo scudetto del Milan e la Conference League della Roma: "E' il Brasile più forte delle ultime edizioni, siamo esperti e la rosa è ampia, è chiaro che Neymar ci mancherà, ma ...Difese allegre, ma anche sprazzi di grande calcio tra Camerun e Serbia in Qatar: 3-3. I Leoni Indomabili passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner con Castelletto ma a fine primo tempo vanno in ...Oggi, lunedì 28 novembre, alle 14:00 ci sarà il match Corea del Sud-Ghana: una sfida decisiva per l'accesso agli ottavi di Qatar 2022 ...