Pensioni | ridotta la rivalutazione in base all’inflazione di quelle più alte La Cgil | Bisogna reagire

(Di lunedì 28 novembre 2022) La riduzione delladellesulladell’inflazione va “sospesa” e va messa al centro di rivendicazione più complessiva della mobilitazione contro la manovra. Ne è convinto il segretario dei pensionati Spi-, Ivan Pedretti, che intervenendo alla iniziativa dei pensionati si chiede: “Se Federmeccanica avesse fatto così con il contratto cosa avremmo fatto?” Per Pedretti c’è una questione di principio e di sostanza, perchè “non sono bruscolini”. Il principio è questione di metodo: “Vuoi togliere a una fascia per dare ad altri? Almeno apri un confronto con noi”, ma così invece aumentando di pochi euro la rivaluzione delle minime e il se pur minimo vantaggio (11 euro in più) va a “chi non ha pagato i contributi. Chi li ha pagati invece dopo 42 anni di lavoro hadi ...

... dalle infrastrutture alla giustizia, dallealla sanità. Sono alcuni dei contenuti della ... che viene legata al numero dei figli: può esseredi un anno per ogni figlio, fino al massimo ...L'incremento delleminime costa 210 milioni, Quota 103 comporta un maggior onere di 571 ... che viene legata al numero dei figli: può esseredi un anno per ogni figlio, fino al massimo ...Per la Corte Costituzionale la rideterminazione delle pensioni parlamentari (ex vitalizi) spetta direttamente alle due Camere.Tra le altre novità: l'allargamento della flat tax subordinato a una deroga Ue, una tassa sulle criptovalute, un bonus per gli statali in attesa di rinnovo contrattuale, la spending review sulle carce ...