Pensione opzione donna da 58 a 60 anni | ma non più per tutte

donna è infatti finora stata destinata a tutte le donne, senza requisiti legati al lavoro ... Le uniche caratteristiche sono contributive e di età: attualmente possono accedere alla...... mancando di introdurre una flessibilità più diffusa di accesso alla", spiega il ... rendendo meno stringenti i requisiti di accesso, come quella didonna, che però è sbagliato legare ...Pensioni - Opzione donna cambia: le lavoratrici interessate saranno molte meno. In sintesi: sono quelle più svantaggiate o che hanno altre incombenze oltre il lavoro: le caregiver e ...Tra le altre novità: l'allargamento della flat tax subordinato a una deroga Ue, una tassa sulle criptovalute, un bonus per gli statali in attesa di rinnovo contrattuale, la spending review sulle carce ...