LIVE Corea del Sud-Ghana 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | a breve il calcio d’inizio dell’incontro

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO TEMPO 13:58 Tutto pronto all’Education City Stadium di Al Rayyan. Buon divertimento! 13:56 E’ la volta dell’inno ghanese. 13:54 Entrano in campodel Sud e. Tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello degli asiatici. 13:52 Ci attendiamo un match giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Tre punti potrebbero pesare tantissimo in chiave qualificazione. Un pareggio renderebbe la vita difficile tanto ai ghanesi quanto ai sudni. Ricordiamo che nella prima giornata ilè stato sconfitto per 3-2 dal Portogallo, mentre ladel Sud ha costretto l’Uruguay allo 0-0. 13:47 Quella che andremo a commentare sarà la prima sfida in una competizione ufficiale tradel Sud ...