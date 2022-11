Lagarde “Contro l' inflazione prenderemo le misure necessarie”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – I falchi hanno avuto la prevalenza nel direttivo della Bce. Christine, in audizione all'Europarlamento, ha dichiarato che il comitato direttivo della Banca centrale europea è pronto “a riportare l'all'obiettivo di medio termine” ed è determinato a prendere le “”. Vuol dire che i tassi continueranno a salire fino a quando la dinamica dei prezzi non sarà scontata. Non importa se il prezzo da pagare è la recessione che gli esperti di Francoforte vedono ormai inevitabile nel primo trimestre dell'anno prossimo. Una novità non trascurabile perchè finora Francoforte aveva sempre parlato di un “tasso neutrale” che veniva individuato fra il 2 e il 2,25%. Adesso invece Christineannuncia che potrebbero arrivare molto più in alto. Una decisione che ...