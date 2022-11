Hyundai i20 N la piccola peste

(Di lunedì 28 novembre 2022), compatta, pensata per la città, ma con un cuore davvero «cattivo». Guidarla è un divertimento, se poi si attiva il pulsante apposito il rumore di questai20 «N» cambia radicalmente e assomiglia maledettamente a quella che sta facendo grandi imprese nel campionato Mondiale rally. Sotto al cofano di questacoreana si nasconde un motore 1.6 con più di 200 cavalli di potenza che la rendono davvero molto interessante. Meccanicamente è incredibile perché rispetto alla i20 standard è stata potenziata da cima a fondo, il motore spinge e suona ma allo stesso tempo sa anche essere parsimonioso nei consumi. Tutte qualità che, messe insieme, potrebbero fare di questala daily car perfetta. In città, con una lunghezza di circa 4 metri, non si ha alcun problema né nel districarsi tra le ...

i20 N nasce dall'esperienza nel motorsport ed è ispirata alla i20 Coupe WRC. Si caratterizza per un propulsore turbo GDI di 1.6 litri con 204 CV e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio ...