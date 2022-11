Condono | perché Conte è politicamente colpevole Scrive Sisci

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una differenza fondamentale nelle democrazie è quella tra responsabilità politica e responsabilità giudiziaria. Anche se tra i due ambiti possono esserci zone grigie la distinzione è essenzialeconsente il libero scambio delle opinioni e soprattutto permette di condannarequalcuno senza fucilarlo fisicamente. Inoltre ilcondannato, in democrazia, può fare ammenda del suo sbaglio e rimettersi al pubblico che dopo l’ammenda può decidere di dargli ancora fiducia o togliergliela. In teoria, quindi si crea un sistema trasparente, in cui il pubblico può scegliere in maniera limpida e i politici stessi possono evolversi e fare evolvere la società. Quindi, negare la responsabilità politica manda il sistema in tilt. Apre le porte alla tentazione di usare il sistema giudiziario per risolvere questioni politiche ...