Biglietti d' oro 2022 | La stranezza primo al botteghino | Spider-Man | No Way Home il più visto in assoluto

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tra i vincitori deid'Orofigurano anche tre film italiani: Ladi Roberto Andò, Il colibrì di Francesca Archibugi e il film dei Me contro Te. La-Man: No Wayfigurano tra i premiati aid'Oro per la stagione cinematografica 2021-, che sono stati assegnati dall'ANEC, nell'ambito della 45esima edizione "New Challenges, together!", ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto piùda dicembre 2021 a novembre. Id'Oro saranno consegnati mercoledì 30 novembre (ore 20.15) a Sorrento nella Sala Sirene dell'Hilton, nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi. Ladi Roberto Andò, Me ...