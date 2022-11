Antonella Clerici svela quante volte fa l’amore | “Non bastano le coccole”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 novembre 2022) Personaggi tv.fa: tutto sulla sua intimità., la regina dei fornelli di Rai 1, in una lunga intervista concessa al «Messaggero» si è raccontata a tutto tondo. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha parlato anche della sua sfera intima, rivelando che per lei conta sia quantità che qualità. Lenon, ma per lei serve anche un pizzico di trasgressione.dal 2016 è fidanzata con l’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale convive da tempo. La presentatrice tv ha dichiarato, senza peli sulla lingua, quanto sia importante, secondo lei, l’intesa sotto le coperte con il proprio uomo. Leggi ...