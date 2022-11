Subire una violenza da bambini è la cosa peggiore che possa capitare La vittima è costretta a fare una scelta fondamentale | liberarsi | dicendolo a qualcuno oppure portarsi quel fardello sulle spalle per la vita

Leggi su iodonna

(Di domenica 27 novembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).unaquando si è ancora piccoli non è solo lachea una creatura indifesa. È un fatto non reversibile che costringe immediatamente chi non ha ancora strumenti per rielaborare l’accaduto auna. Ci pensavo in questi giorni in cui è sotto i riflettori la vicenda delle giovani ginnaste costrette asoprusi e imposizioni dai loro allenatori. È incredibile ...