Sta incantando il mondo? | che rimpianto per il Milan ?

(Di domenica 27 novembre 2022) Il mercato purtroppo è fatto anche di rimpianti. Spesso infatti si inseguono giocatori per mesi, poi alla fine si accasano in altre squadre Sono innumerevoli i casi di grandi rimpianti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Tutto Napoli

... super romantico, su TikTok (rilanciato anche su Instagram),milioni di follower. Nella ...di oscurare i social potrebbe essere l'antipasto perfetto delle tante sorprese che la popstar...Buona compagnia e tanto divertimento sullo sfondo della Grande Mela: sono questi gli ingredienti del viaggio a New York di Ilary Blasi , cheNew York con i suoi look sfavillanti. La ... Prime Video, Mizzoni: "Il Napoli sta incantando, ci fa fare bella figura in Europa" C'è un calciatore che sta incantando il mondo. Per il Milan si tratta di un grande rimpianto, perché sarebbe potuto approdare a Milano ...Bruna Biancardi è assolutamente strepitosa: la modella brasiliana mostra tutta la sua esplosiva bellezza alle Maldive, che schianto!