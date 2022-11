Serie C 2022 2023 | Girone C | il Crotone batte il Latina rimasto in 10 | solo 1-0 allo Scida

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Vittoria casalinga inC,C, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra. Calabresi che trovano quindi una vittoria importante per la corsa alla promozione, riuscendo a portare a casa 3 punti che li piazzano al secondo posto.invece che trova la quarta sconfitta in 6 partite e, rimanendo fermo a 19 punti, scende all’ottavo posto. Match che non parte forte. La gara è molto lenta e non esprime vere e proprie azioni da gol, matiri che non c’entrano la porta e non impegnano i portieri delle due compagini. Il primo tempo si chiude 0-0. Seconda frazione che invece non racconta di più. La gara cambia definitivamente al minuto 67?, quando Fabio Cortinovis si vede sventolato in faccia il suo secondo gidel match, venendo ...