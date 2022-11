Serie A Femminile 2022 2023 | il Como ferma la Juventus Sassuolo ok con la Sampdoria

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Nel posticipo della decima giornata del campionato diilpassa in casa della, imponendosi mediante il punteggio di 2-0. A sbloccare la contesa dopo 21? è Eleonora Goldoni, mentre nella ripresa ci pensa Valeria Monterubbiano a chiudere definitivamente i giochi, regalando il successo alle neroverdi. In virtù di questo risultato la compagine emiliana sale a quota nove punti in classifica, ad una sola lunghezza proprio dalle blucerchiate. La, invece, non riesce ad andare oltre uno scialbo pareggio per 1-1 contro il: all’iniziale vantaggio bianconero siglato da Julia Grosso risponde la rete firmata da Chiara Beccari nella ripresa. Le ragazze di Joe Montemurro, dunque, restano al secondo posto in ...