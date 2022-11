Re Carlo la svolta inaspettata | a chi va il titolo del principe Filippo?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 27 novembre 2022) Si discute ancora nel Regno Unito delle sorti deldi duca di Edimburgo, appartenuto al. Le fonti vicine a relo descrivono come un nonno molto presente per George, Charlotte e Louis e pare che il Sovrano abbia deciso di agire proprio in favore di uno dei suoi nipoti. Le immagini del principino Louis che saltava sulle sue ginocchia sono ancora virali e hanno mostrato al mondo che, come tutti i nonni, anche reconcede tutto ai propri nipoti. Come Sovrano, però, è incaricato di occuparsi del loro destino all’interno della Famiglia Reale ed è consapevole di ciò. Ecco perché ha scelto di assegnare proprio ad uno di loro unreale davvero molto speciale. AnsaIl futuro delGeorge è già segnato dalla sua nascita. In quanto ...