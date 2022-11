Perché domenica 27 novembre L’Eredità non va in onda? Quando ritorna Flavio Insinna su Rai 1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Continua ad essere stravolto, giorno dopo giorno, il palinsesto Rai (e non solo). Da una settimana i Mondiali di calcio, che si stanno tenendo in Qatar, hanno preso il via: l’Italia non partecipa, ma la Rai ha acquisito i diritti e alcune partite vengono trasmesse. Questo, però, vuol dire solo una cosa: molti programmi sono stati cancellati o slittano a orari diversi. Proprio come sta accadendo da qualche giorno a, il quiz game di Rai 1 che vede al timoneIn non va inil 272022? Come cambia il palinsesto per i Mondiali,torna Mara Venier Oggiva insu Rai 1? Da una settimanasta andando in, ma ...