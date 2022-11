Pensioni | come andarci in anticipo nel 2023

(Di domenica 27 novembre 2022) Rinnovati per un altro anno i provvedimenti che permettono di andare in pensione prima dei 67 anni: ci sono novità Il governo ha varato la legge di bilancio per il. Si tratta del documento programmatico che indirizza le risorse statali per l’anno nuovo. La legge deve terminare il suo iter in parlamento dove è L'articolo proviene da Consumatore.com.

... all'esenzione dall' Imu per le case occupate, a una serie di opere infrastrutturaliil terzo ...ecc)', si legge in una nota di via XX Settembre, si chiarisce 'di non aver diffuso alcun ...Nel Lazio Azione ha fatto il miracolo di convincere il Pd ad appoggiare un candidato PdD'Amato, 'bravo - sottolinea Vespa - ma pochissimo amato dalla nomenklatura del partito. In Lombardia ...Intervista al segretario generale della Cisl. "Rafforzare il taglio al cuneo fiscale. Il Reddito In Italia serve una misura contro la povertà.Dalla definizione dei congedi parentali con un mese in più previsto per le mamme, all'esenzione dall' Imu per le case occupate, a una ...