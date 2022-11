Ischia | sale a 3 il bilancio delle vittime | trovati i corpi di una bimba e di un’anziana

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo il ritrovamento del cadavere di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della disastrosa frana di Casamicciola Terme sull’isola d’, è stato recuperato il secondo corpo privo di vita. Si tratterebbe di una, di età tra i 5 e i 6 anni, ritrovata nella zona alta di Casamicciola quella più colpita dalla frana. Il cadavere della piccola, sorpresa probabilmente mentre dormiva, è stato ritrovato all’interno di una camera da letto, precisamente sotto il materasso di una casa travolta dalla frana. Proprio in questi attimi la salma verrà portata in obitorio. Adesso le ricerche dei soccorritori, coadiuvati dai cani, si concentreranno in questo punto. Sempre a Casamicciola è stato recuperato il corpo senza vita di una donna anziana, non ancora identificata. Si tratta della terza vittima accertata della frana che si è verificata all’alba di ...