“Ha voglia di s…” GF Vip | la frase choc del concorrente Pubblico su tutte le furie | “Un malato | fuori subito!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Charlie Gnocchi richiamato dagli autori del GF Vip. Il comico fratello di Gene ne ha combinata un’altra. Protagonista indiscusso di questa edizione Charlie ha avuto un durissimo scontro con Amaurys Perez che lo ha accusato di voler mettere il becco su tutto. Ma non è certo stato l’unico momento ‘sopra le righe’ dell’esperienza nella Casa. Recentemente Charlie ha ascoltato la rivelazione di Attilio Romita su quello che è successo tra Micol e Sofia Giaele. Come dimenticare, poi, la grande amicizia con Luca Salatino che però ha vissuto dei momenti di grande tensione. Charlie Gnocchi è arrivato a ‘spifferare’: “Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e ...