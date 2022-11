Covid | in Cina esplode la rabbia Studenti in piazza | Xi dimettiti | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 novembre 2022) Si estendono inle proteste contro le misure antidel governo, e in alcuni casi gli slogan puntano direttamente ai vertici del potere. La gente e soprattutto glisono scesi ina Pechino, Shanghai e Nanchino. La rivolta è iniziata a Urumqi, nel nord ovest del Paese, dove giovedì scorso dieci persone sono morte nell'incendio della casa in cui erano confinate per le politiche zero. Inoltre anche i soccorsi sarebbero stati ritardati dalle restrizioni. La folla è scesa incantando "fine del blocco" e alzando i pugni in aria. Le autorità locali venerdì sera si sono scusate e hanno promesso di "ripristinare l'ordine" rinunciando alle restrizioni. E le foto delle vittime sono state esibite online e nelle veglie organizzate per commemorarle nelle ...