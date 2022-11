Che tempo che fa | gli ospiti di stasera | 27 novembre 2022

Napoli, 27 novembre 2022 A Casamicciola, Ischia, vanno avanti i lavori di pulizia delle strade dopo la franaha colpito il comune isolano. Ecco le immagini da una delle zone più colpite, piazza bagni. Le strade sono ancora fiumi di fango.Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento dell'emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro,il sistema di Protezione Civile sta ...I due, infatti, si conoscevano già da tempo, ma entrambi non avevano mai provato nulla l’uno per l’altra. Eppure, l’amore è nato all’improvviso e subito hanno capito che avrebbero creato una famiglia ...Termina il primo tempo di Croazia-Canada con i vice campioni del mondo avanti di 2-1. Neanche il tempo di sistemarsi, che c'è un appuntamento con la storia: lo scrive Alphonso Davies, che in 68 second ...