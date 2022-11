(Di domenica 27 novembre 2022) commenta Adsono circa 600 le case abusive colpite da ordinanza definitiva di abbattimento ed arriva a, invece, il numero delledipresentate in occasione delle tre ...

... di queste risultano negli uffici tecnici di Forio 8.530 istanze, 3.506 ae 1.910 a Lacco Ameno. Sono i dati forniti da, secondo cui, dopo il Decreto Genova del 2018, ...Secondo i numeri di, nel 2022 in Campania si sono verificati 18 eventi climatici ... come quella che ha colpito. Preoccupanti anche i numeri sull'abusivismo edilizio : proprio ... Casamicciola, Legambiente: ad Ischia 27mila pratiche condono Rischio vulcanico, sismico, idrogeologico. E un territorio devastato dall’abusivismo edilizio. Una devastazione aggravata dal disboscamento e dagli incendi ricorrenti. Questa è ...Ad Ischia sono circa 600 le case abusive colpite da ordinanza definitiva di abbattimento ed arriva a 27mila, invece, il numero delle pratiche di condono presentate in occasione delle tre leggi naziona ...