Bruxelles | i marocchini festeggiano la vittoria contro il Belgio devastando la città – VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) Clamoroso quanto successo ain, idopo ladel Marocco sulhanno devastato laClamoroso quanto successo ain, idopo ladel Marocco sulhanno devastato la. #, dopo ladel #Marocco sul #, itrasformano i festeggiamenti in guerriglia urbana. pic.twitter.com/3g1FrI7IaL— Francesca Totolo (@fratotolo2) November 27, 2022 DopoMarocco è successo di tutto adevastata con auto in fiamme e locali distrutti. L'articolo ...

... colpito al volto dai fuochi d'artificio fatti esplodere dai tifosi. Erano le 15.22 quando i primi tafferugli - nel resoconto a caldo fornito dalla portavoce della polizia di...Si registrano parecchi disordini in Belgio, con auto, motorini e monopattini che sono stati dati alle fiamme dai tifosi. Prima della partita,temeva dei disordini e così è stato, ...Clamoroso quanto successo a Bruxelles in Belgio, i marocchini dopo la vittoria del Marocco sul Belgio hanno devastato la città ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.