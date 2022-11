Barcellona | Xavi | 'Endrick? Abbiamo parlato col padre Abbiamo bisogno di un giocatore come lui'

Calciomercato.com

Commenta per primo L'ex centrocampista della Spagna e oggi allenatore delè convinto che l'Argentina possa ancora qualificarsi per la fase a eliminazione diretta di Qatar 2022: 'Credo in Messi' ecco le sue parole.... il commissario tecnico Félix Sánchez Bas , ex allenatore delle giovanili dele ... tutti provenienti dalla massima serie qatariota : 13 giocano nell'Al - Sadd (club allenato anche da), ... Barcellona, Xavi vuole il rinnovo di un veterano La Juventus potrebbe approfittare della situazione contrattuale di un giocatore del Barcellona per 'scipparlo' a Xavi ...L'ex centrocampista della Spagna e oggi allenatore del Barcellona, Xavi è convinto che l'Argentina possa ancora qualificarsi per la fase a eliminazione diretta di Qatar 2022: "Credo in Messi" ecco le ...