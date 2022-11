Ballando | Selvaggia Lucarelli via? Il gesto dei giurati e l' accusa lanciata

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 27 novembre 2022) Nel corso della prima semifinale dicon le Stelle è successo davvero di tutto. L'episodio che ha fatto parecchio chiacchierare il web è stato lo scontro trae Guillermo Mariotto. Nelle ultime interviste, la giornalista e Carolyn Smith non se le sono mandate a dire, mentre in studio è stato Mariotto a prenderla di mira. Al centro, un giudizio troppo severo su Iva Zanicchi.è del parere che la cantante abbia buttato tutto il suo percorso sul ridere; inoltre ha sostenuto che alla prima battuta o barzelletta sconcia può far ridere, ma all'ennesima la situazione diventa "squallida". Quest'ultima parola ha fatto scattare Guillermo che ha definito launa "scimmia arrabbiata" per l'eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.con le ...