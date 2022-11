Alessia Mancini e Flavio Montrucchio | l’amore li ha uniti di più dopo l’aborto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 novembre 2022) E’ uscito da poco il primo libro di, dedicato a due delle sue grandi passioni. C’è la cucina e c’è il mondo del benessere e del beauty. E proprio ieri, ex volto amatissimo dal pubblico di Canale 5 e non solo, è tornata a casa, nella sua Mediaset.è stata ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 26 novembre 2022 e a Silvia Toffanin ha confidato anche di un momento difficile della sua vita. La showgirl ha ripercorso la sua carriera e nell’intervista ha raccontato la sua passione per la cucina. Una passione, la sua, condivisa prima di tutto in famiglia col marito – l’attore– con cui è sposata da 19 anni e con i suoi due figli Mya e Orlando. Una passione che ha condiviso in questi due anni e mezzo di lockdown ...