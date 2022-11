“Va ripescato” | scoppia il caso a Ballando con le Stelle | pubblico in tilt

Il Tempo

... è piovuto di tutto: da ' raccomandato ', ad ' ha vinto il nulla' , fino ad 'hanno fatto vincere uno che manco era arrivato in finale' , in riferimento al fatto che il cantante è stato. Tu ...la crisi nella maggioranza tra grillini e Lega e si va al Conte II. È in quel momento che ... Bossi potrebbe essereperché la leghista Silvana Comaroli, eletta sia in Lombardia 1 che ... Ballando Con Le Stelle, scoppia il caso Biagiarelli: "Sta male". Il crollo dopo l'eliminazione Tu si que vales vince la gara degli ascolti: ecco come si è svolta la finale del talent prodotto da Maria de Filippi ...Il film della puntata finale del popolare talent show del sabato sera di Canale Cinque: i momenti salienti L ‘edizione 2022 di Tu si que vales ha visto trionfare Marco Mingardi. In finale ha battuto l ...