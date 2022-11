Torino | al via l' 11 a edizione di Una mole di panettoni

La Stampa

Inaugurata l'11esima edizione di "Una Mole di Panettoni", evento nazionale dedicato al tradizionale dolce di Natale dove maestri fornai e fornai si sfidano presso Hotel Principi di Piemonte. (Immagini ...Un'esplosione, causata quasi sicuramente da una fuga di gas, è avvenuta poco fa a Matera in un appartamento in, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone. I feriti - un uomo e una donna - sono stati trasportati dal 118 "Basilicata soccorso" all'ospedale Madonna delle Grazie della Città ... “Io, investito in via Nizza, vi spiego come la pista ciclabile può diventare sicura” Inaugurata l'11esima edizione di "Una Mole di Panettoni", evento nazionale dedicato al tradizionale dolce di Natale dove maestri fornai e fornai si sfidano presso Hotel Principi di Piemonte. (Immagini ...La cantautrice torinese di "Diamanti" scelta come emergente di talento da Apple Music come Up Next Italia. La videointervista di Renato Tortarolo ...