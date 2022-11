Scatta la soglia per l’obbligo di pagamenti col POS

In caso di superamento dei limiti di velocità, la multaautomaticamente , rivolta ... È PREVISTA UNADI TOLLERANZA Come per l'autovelox, anche nel caso dei Safety Tutor è prevista una ...così il rischio di fuga verso la partita IVA : molti medici, per esempio, fanno sempre più ...che "la flat tax incita a occultare i ricavi per mantenere quelli dichiarati entro la...Lo scatto con Messi e i 500 milioni di follower sono il manifesto della scienza esatta che c'è dietro la strategia dei post di Cristiano Ronaldo. Ne ripercorriamo i princìpi fondamentali ...Fonti vicine al dossier riportano che non si tratterà di un tetto dinamico al prezzo del gas come inizialmente ipotizzato ma di un «upper price limit» ...