Morta Irene Cara | indimenticabile voce di ' Fame' e ' Flashdance' - Cronaca - quotidiano net

Aveva 63 anni. Le due interpretazioni nei due musical le valsero un Golden Globe e un oscar per la miglior ...Aveva 63 anni. Le due interpretazioni nei due musical le valsero un Golden Globe e un oscar per la miglior ...È morta all’età di 63 anni la cantante Irene Cara, nota per le title track di Fame e Flashdance. L’annuncio è arrivato dal suo addetto stampa tramite i social network. «È con profonda tristezza che a ...Aveva 63 anni. Le due interpretazioni nei due musical le valsero un Golden Globe e un oscar per la miglior canzone ...