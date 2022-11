Mondiali Qatar 2022 | la classifica marcatori

(Di sabato 26 novembre 2022) Ladeinon sempre è sinonimo di vittoria finale o Pallone d’oro. L’ultimo ad averla vinta e ad aver trionfato alla fine è David Villa in Sudafrica nel 2010 (ma il premio andò a Thomas Muller). Lo stesso non può dirsi per James Rodriguez (Brasile 2014) e Harry Kane (Russia 2018). Chi vincerà ladeidi? Occhi puntati sui fuoriclasse naturalmente: Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche Karim Benzema, Neymar, Kylian Mbappè, Robert Lewandowski. Senza dimenticare Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic, Gabriel Jesus, Darwin Nunez. Insomma, con ogni probabilità il nome uscirà da questa lista. Ma occhio alle sorprese. Sono tanti gli insospettabili ad aver vinto la...

Un incendio è scoppiato ina Lusail, vicino al villaggio dei tifosi dell'isola di Qetaifan: fortunatamente nessun ferito Paura per i tifosi presenti inper i2022: un incendio è infatti divampato ieri sera nella città di Lusail, non lontano dal villaggio dei tifosi che si trova sull'isola di Qetaifan. Secondo quanto ...Nel match d'esordio della Spagna inha realizzato una doppietta nel roboante 7 - 0 delle Furie Rosse contro la Costa Rica. Tornando a Luis Enrique e alle sue dirette, non sono mancate altre ...Si stanno moltiplicando le iniziative in città per ricordare il grande Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 lasciando sgomenta l’intera Napoli e tutto il mondo del calcio. Un avvenime ...Un argentino potrebbe mandare oggi a casa l'Argentina. E siccome gli argentini sono un popolo di italiani che parlano spagnolo, come affermava il grande Jorge Luis Borges, le origini di ...