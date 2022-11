Lampo di Messi e l' Argentina batte 2 - 0 il Messico

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "die ...... nominato Prefetto di Chieti che, sabato scorso dopo un'indaginedurata poche ore, ha ...le rapine e i reati predatori sono stati tenuti sotto controllo con importanti blitz anticriminea ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Al minuto 52' Messi ha l’opportunità di sbloccare il match direttamente ... Al minuto 64' l’Albiceleste si porta in vantaggio con un lampo della Pulga, che piazza la palla in buca d’angolo con una ...