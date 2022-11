Ischia nubifragio | persone bloccate in hotel senza corrente - Cronaca - quotidiano net

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi che si muovono a rilento a causa del maltempo che sta investendo ...Intorno alle 5 di mattina una frana ha travolto una parte dell'isola, creando un'ondata di fango che ha raggiunto il lungomare. A(Napoli) all'alba di oggi, 26 novembre, una frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Al momento si conterebbero almeno cinque dispersi. Un uomo è stato travolto dall'...Sale a 13 il numero dei dispersi a causa della frana che ha colpito questa mattina il comune di Casamicciola ad Ischia. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. So ...Un violento nubifragio ha colpito nella notte Ischia. Allagamenti e danni ovunque su tutta l'isola ma soprattutto a Casamicciola dove intorno alle cinque del ...