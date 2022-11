Frana a Ischia | la disperazione dell’abitante davanti al fiume di fango | “È cascata la montagna | queste case non esistono più”

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono cinque i dispersi accertati della alluvione a Casamicciola Terme, comune dell’isola di, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine sul territorio. Ma sono in corso accertamenti per verificare se vi siano altre persone coinvolte. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell’ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lapiù vasta si è staccata verso le 5 dalla parte alta di Via Celario e ha raggiunto il ... Il sindaco ha invitato gli abitanti dia non uscire da casa. Un uomo, travolto a sua volta dal ...Notte da incubo a Casamicciola Terme, un piccolo centro dell'isola napoletana di. Il maltempo, alle 5 di questa mattina, ha provocato una grossache ha completamente devastato la località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. La pioggia battente, a tratti ...La frana è avvenuta a Casamicciola, sull'isola di Ischia. Previste piogge e temporali, forti raffiche e venti di burrasca con mareggiate ...Il maltempo di forte intensità si è abbattuto su Ischia. Questa mattina intorno alle 5 una frana partita dalla parte più alta di Via Celario ha raggiunto il lungomare in Piazza De Felice. Siamo in loc ...