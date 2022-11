Biglietti per i concerti di Alexia con My Xmas Live Tour | calendario completo e prevendite

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 novembre 2022) Saranno presto disponibili iper idi, pronta a ritornare sul palco con il suo nuovo album My, ovviamente a tema natalizio, 5 anni dopo Quell’Altra (2017). Date eper idiper idisaranno presto disponibili su tutti i circuiti autorizzati. Ildel Myè in continuo aggiornamento. Per il momento la cantautrice di Arcola ha annunciato le prime date delindoor che porterà la sua musica nei teatri, nei palazzetti e nei club. 12/12/2022 – TERNI, Teatro Secci20/12/2022 – AVELLINO, Teatro Partenio22/12/2022 – MARANELLO, ...