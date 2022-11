Violenza sulle donne | la giudice Di Nicola | “Dobbiamo ripulirci dai pregiudizi Serve obbligo di formazione | non basta lo spontaneismo”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “È uno dei sistemi normativi più efficaci e potenti del panorama internazionale” ma, per contrastare in maniera organica ed efficiente lacontro le, in Italia servono ancora dei passaggi fondamentali a partire dalla necessaria adozione di un codice strutturato che riguardi il contrasto delladi genere. Lo spiega laconsigliera della Corte di Cassazione, Paola DiTravaglini. Nonostante l’importante lavoro svolto fino a oggi dal punto di vista giuridico “la qualità della risposta cala perché non abbiamo uno strumentario completo e coordinato di norme” sottolinea la, che è stata anche consulente giuridica della Commissione parlamentare sul femminicidio e autrice di “La mia parola contro la sua” (edito HarperCollins). “Non abbiamo un codice ma ...

Il Sole 24 ORE

Ecco il genuino messaggio cristiano per la Giornata contro ladonne. Coloro che si sentono sole, emarginate, abbandonate e inutili sono in realtà l'immagine viva e trasparente del ...... dice alla nostra redazione il presidente nazionale dell'associazione "Senza Veli sulla Lingua", Ebla Ahmed , in occasione della Giornata Mondiale contro ladonne. Le fa da eco il ... La violenza sulle donne si ferma riconoscendola: la chiave è prevenire Qual è l’episodio più grave che ricorda «Quella volta che le ho dato degli schiaffoni, forte. È già grave la violenza verbale, psicologica. Ma il momento peggiore per me è stato quando ho realizzato ...Nella ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle donne, in cui la Polizia di Stato ha scelto di stare vicina alle donne rinnovando la campagna "Questo non è amore” ...