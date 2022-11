Violenza sulle donne | il Presidente Mattarella | “E’ aperta violazione dei diritti umani”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma – “Lacontro leè unadei, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme. Tuttavia, per troppe, il diritto ad una vita libera dallanon è ancora una realtà”. Così ildella Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le. “Le cronache quotidiane – prosegue il capo dello Stato nella sua dichiarazione – ne danno triste testimonianza e ci ricordano che ci sono Paesi dove anche chi ...

Un'azione efficace per sradicare lacontro le donne deve basarsi sulla diffusione della prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e su una cultura del rispetto che investa..."Questo governo è in prima linea per combattere ladonne e la terribile piaga del femminicidio. Lo dobbiamo alle tante vittime, spesso senza giustizia, e a chi ancora oggi è costretta a subire questa barbarie". Lo scrive su Twitter la ...In Italia 104 donne sono state uccise dall’inizio dell’anno, fino al 20 novembre 2022: di questi, 88 sono i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare, e 52 hanno visto come carnefice il par ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...