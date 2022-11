(Di venerdì 25 novembre 2022) Dalla mappa di Mercatore a quella di Peters. Non era scontato accadesse: la ventiduesima edizione delsta riservando strabilianti sorprese extraeuropee in alcuni risultati – che riflettono altrettanti sconvolgimenti nella gerarchia geopolitica del calcio – ma anche ardite interpretazioni tattiche, inopinati cambi di mentalità e una politica dei rischi da far invidia agli economisti più spinti.È il caso dell’Argentina, che all’esordio contro l’Arabia Saudita ha presentato il solo Leandro Paredes davanti alla difesa, con due interni d’attacco molto offensivi nella costruzione del gioco – Rodrigo de Paul e il Papu Gómez – oltre alle tre punte designate. Morale? Il mediano della Juve non è riuscito a frenare il pressing saudita, il suo sostituto Enzo Fernández si è trovato privo di appoggi, la squadra era praticamente spaccata in due tronconi e gli avanti ...

... è un personaggio da scoprire: a parte che è il terzo giocatore più alto del(202 cm), ma ... lui che era numero 10 sufficientemente, anche se la lunga esperienza all'estero (...Buon per lui, e anche per noi, cosi non rischia di farsi male contro la Lazio e si può concentrare sul: in Qatar qualche pazzogli concederà un quarto d'ora col Brasile... Il ... Un Mondiale scriteriato Difese raffazzonate, centrocampi ballerini, spazio al contropiede. In Qatar l’obiettivo sembra essere segnare un gol in più e non prenderne uno in meno ...