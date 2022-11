Torna la Bmw 3.0 CSL

Leggi su ildenaro

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) –la 3.0 CSL, uno dei modelli più iconici del marchio Bmw, combinando un design unico con un'esperienza di guida pura su due posti. La vettura trasporta ai nostri giorni, in modo estremamente mirato, l'idea sviluppata negli anni Settanta di applicare la tecnologia da pista su strada per il puro piacere di guidare. La Bmw 3.0 CSL è stata sviluppata con l'intento di combinare il meglio di cinque decenni di esperienza nelle corse della Bmw M in un'automobile emozionante. Tutte le sfaccettature del suo carattere – l'eleganza dinamica degli esterni, il classico abitacolo da auto sportiva, l'intelligente costruzione leggera, il motore a sei cilindri in linea, il cambio manuale e la trazione posteriore – si basano sui principi tradizionali di un'auto Bmw M. Si completano a vicenda con l'aiuto della tecnologia più avanzata per ...