SIW | Info & Card finale Ultimo Round 2022

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lee ladi “, in programma Sabato 26 Novembre al SIW Training Center di Cascina (PI): SIWSabato 26 Novembre – Cascina (PI)SIW Training Center – Via Toscoromagnola Est 32/34 Inizio Show Ore 21.00, apertura Ore 20.30, Prenotazione Biglietti QUI SIW Italian TitleNick Wave (c) Vs AdrianoMatch for SIW WILDBOAR Tag Team TitleHigh Society (Alex Flash; Liam Massett) (c) Vs Love; Thunder (Bon Giovanni; Thunder Kid) SIW WILD Title (Decision Match)Ivan Blake Vs Stryke Hellwig Triple Treat MatchRafael Vs Steve Valentino Vs ??? -Tempesta Vs ???