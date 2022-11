San Francisco | la proposta della polizia per permettere ai robot militari di uccidere nei casi di emergenza

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi Sanha proposto di utilizzare i“come opzione di forza letale solo quando il rischio di perdita di vite umane per i cittadini o per gli agenti è imminente e supera qualsiasi altra opzione di forza a disposizione”. L’usoforza deinon è mai stato né approvato né proibito. Per adesso, ladelleè soltanto una bozza, ma delinea come potrebbero essere impiegati i 17nella disponibilità delle forze dell’ordine, sebbene 5 non siano ancora operativi. Nel testo si precisa che, neidi, ipotrebbero essere utilizzati per. La bozza approvata prevede la ...

La polizia diha proposto all'organo legislativo della città di dare ai robot in forza al dipartimento la possibilità di uccidere. La proposta, riportata da Mission Local , è ancora una bozza, che ..."Sono stato 25 anni fa a, quando avevo 14 anni", ha spiegato. L'avvocato Nardo ha anche evidenziato che "c'è stata una certa ingerenza, perché non so se capita spesso che procuratori ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e12557e4-f0e1-bdf-a4cc-e92f828a534 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...